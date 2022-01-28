Среди прибывших на Олимпиаду выявили 12 новых случаев заражения коронавирусом

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28 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти Китая выявили 12 новых случаев заражения коронавирусом среди лиц, прибывших на Олимпийские игры в Пекине. Об этом говорится в опубликованном заявлении оргкомитета, сообщает ТАСС.
27 января в Китай прибыли 1682 человека, из них 1042 спортсмена и официальных лица, а также 640 "представителей других заинтересованных сторон". В результате ПЦР-тестирования было выявлено 10 новых случаев заражения, 2 - среди атлетов и официальных лиц, 8 - среди представителей заинтересованных сторон. Еще два положительных результата было выявлено среди ранее прибывших на Олимпиаду, все заразившиеся - представители заинтересованных сторон.
Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля.-0-