11 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. США и Китай достигли частичного соглашения по торговой сделке, сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

В рамках соглашения Китай пойдет на некоторые уступки в сфере сельского хозяйства, а Соединенные Штаты Америки в свою очередь предоставят ряд тарифных льгот.

Частичное соглашение может помочь заключить перемирие в торговой войне и заложить основу для более широкой сделки. Лидеры двух стран Дональд Трамп и Си Цзиньпин могли бы подписать ее в этом году.

Очередной раунд переговоров по торговой сделке проходит 10-11 октября на фоне планов США с 15 октября поднять пошлины на некоторые китайские товары. Торговое соглашение будет также обсуждаться сегодня на встрече Дональда Трампа с вице-премьером Госсовета КНР Лю Хэ. "Всем хотелось бы, чтобы произошло что-то значительное", - написал Трамп в Twitter, комментируя диалог с Китаем в торговой сфере.-0-