США намерены частично возобновить финансирование ВОЗ

16 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Администрация президента США Дональда Трампа намерена возобновить выделение средств на работу Всемирной организации здравоохранения, но в таком же объеме, что и Китай, сообщает телеканал Fox News.

По источникам телеканала, администрацией подготовлено письмо в ВОЗ. В нем говорится, что Вашингтон согласен финансировать организацию в таком же объеме, что и Китай. "Если Китай увеличит финансирование ВОЗ, то США рассмотрит возможность его увеличения", - отмечается в письме.

В послании подчеркивается, что у Всемирной организации здравоохранения есть определенные недостатки, но вместе с тем имеется огромный потенциал.

ВОЗ 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,3 млн случаев заражения, более 297 тыс. человек скончались.-0-