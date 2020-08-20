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20 августа 2020, 07:15

США намерены восстановить санкции ООН против Ирана через месяц

Здание Госдепартамента в Вашингтоне. Фото AP
Здание Госдепартамента в Вашингтоне. Фото AP

20 августа, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Госсекретарь США Майкл Помпео в четверг отправляется в штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке, чтобы уведомить Совет Безопасности о решении Соединенных Штатов начать процесс восстановления антииранских санкций. Как утверждается в распространенном в среду сообщении Госдепартамента, через 30 дней после этого рестрикции будут восстановлены, сообщает ТАСС.

"Майкл Помпео 20 августа отправится в Нью-Йорк, чтобы уведомить СБ ООН о том, что США инициируют процесс восстановления санкций ООН против Ирана. Через 30 дней после уведомления ряд санкций ООН будет восстановлен, в том числе требование о том, чтобы Иран приостановил всю деятельность, связанную с обогащением урана. Это также касается и продления 13-летнего оружейного эмбарго в отношении Ирана", - сказано в сообщении.

В Госдепартаменте отметили, что уведомление Вашингтона является следствием того, что американский проект резолюции о продлении оружейного эмбарго в отношении Ирана 14 августа не набрал в СБ ООН нужного количества голосов: большинство стран при голосовании воздержалось, а Россия и Китай выступили против.

В рамках своей поездки глава американского внешнеполитического ведомства также намерен встретиться с генсеком ООН Антониу Гутерришем, чтобы "обсудить Иран и другие вопросы, вызывающие общее беспокойство".

Ранее президент США Дональд Трамп на пресс-конференции в Белом доме сообщил, что дал указание Майклу Помпео уведомить Совбез ООН о намерении США восстановить практически все санкции ООН против Ирана, действие которых ранее было приостановлено. При этом Трамп в очередной раз подверг критике Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе. "Два года назад я вывел США из катастрофической иранской ядерной сделки, которая стала продуктом провальной внешней политики администрации Обамы (предыдущего президента США Барака Обамы. - Прим. ТАСС) и Байдена (вице-президента Джозефа Байдена. - Прим. ТАСС)", - сказал американский лидер.

Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик ранее заявил, что решение о законности запроса США о возвращении санкций, несмотря на выход Вашингтона из иранской ядерной сделки, будут принимать сами страны - члены ООН.-0-

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