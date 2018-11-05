США назвали список стран, выведенных из-под антииранских санкций

5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. США временно вывели из-под иранских "нефтяных" санкций Грецию, Индию, Италию, Китай, Турцию, Республику Корея и Японию. Об этом заявил на брифинге госсекретарь США Майкл Помпео, сообщает ТАСС.

По словам Майкла Помпео, США также вывели атомную электростанцию "Бушер" и еще два других ядерных проекта в Иране из-под действия своих санкций в отношении Тегерана.

В свою очередь пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс отметила, что Администрация президента США рассчитывает, что новые санкции вызовут наиболее болезненные последствия для Ирана. "Это одни из самых жестких санкций. Мы продолжим оказывать давление на Иран до тех пор, пока не удостоверимся, что он изменил свое поведение. В прошлом мы этого так и не увидели", - отметила Сара Сандерс.

Президент США Дональд Трамп 8 мая объявил о выходе Вашингтона из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) - сделки, которая была заключена в 2015 году и ограничивала ядерные разработки Тегерана в обмен на отмену санкций Совета Безопасности ООН и односторонних ограничительных мер, введенных США и ЕС.

Дональд Трамп пообещал не только вернуть прежние санкции, но и ввести новые, а Госдепартамент США в связи с этим сообщил о намерении Вашингтона свести к нулю доходы Ирана от экспорта нефти. Дональд Трамп также заявил, что предприниматели, которые работают с Ираном, не смогут одновременно вести бизнес с Соединенным Штатами после возобновления Вашингтоном санкций против Тегерана.

Первая часть американских санкций возобновила действие в ночь на 7 августа. Эти ограничительные меры охватили автомобилестроительный сектор Ирана, торговлю золотом и рядом металлов.

Вторая часть санкций, в том числе против иранского нефтяного сектора, вступила в силу 5 ноября. По данным Министерства финансов США, санкции введены против более чем 700 юридических и физических лиц, морских и воздушных судов Ирана. Среди внесенных в санкционный список организаций числится национальная авиакомпания Iran Air, Организация по атомной энергии и Центробанк Ирана.

Страны Евросоюза, невзирая на санкции США, заявили о решимости продолжать работу по расширению экономических контактов европейских компаний с Ираном и создать механизм финансовых расчетов с Тегераном для обхода этих санкций.-0-