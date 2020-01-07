США не планируют выводить войска из Ирака - глава Пентагона

7 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр обороны США Марк Эспер заявил, что Соединенные Штаты не планируют выводить свои войска из Ирака, передает Reuters.

Эспер прокомментировал опубликованную Reuters информацию о том, что возглавляемая США международная антитеррористическая коалиция объявила о решении вывести войска с территории Ирака.

Как сообщает ТАСС, ранее агентство ссылалось на письмо, переданное штабом операции "Непоколебимая решимость" иракским военным. "Я не знаю, что это за письмо", - сказал глава Пентагона. "Мы выясняем, откуда это пришло, но решения покидать Ирак нет. Точка", - подчеркнул он.-0-