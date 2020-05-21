США рассматривают планы проведения саммита G7 в Белом доме

21 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Саммит Группы семи (G7) в очном формате с большой долей вероятности состоится в Белом доме. Об этом заявил журналистам президент США Дональд Трамп, сообщает ТАСС.

"Похоже, что саммит G7 может состояться, - сказал Дональд Трамп. - Вероятно, он пройдет в округе Колумбия, в Белом доме".

Окончательное решение о формате проведения саммита G7 будет объявлено на следующей неделе.-0-

Трамп заявил, что изучает возможность проведения саммита G7 в очном формате в Кэмп-Дэвиде "Сейчас, когда наша страна возвращается к величию, я рассматриваю возможность переназначить [проведение саммита] G7 на ту же или другую дату в Вашингтоне, в легендарном Кэмп-Дэвиде", - написал американский лидер.