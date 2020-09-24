США считают высокими шансы на то, что вакцина от COVID-19 будет готова в октябре

Минск, 24 сентября /Корр. БЕЛТА/. Власти США считают высокими шансы на то, что испытания по меньшей мере одной из американских вакцин от коронавируса завершатся в октябре, после чего препарат будет направлен на одобрение в Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов Соединенных Штатов. Об этом рассказал в среду советник президента США Скотт Атлас, входящий в рабочую группу Белого дома по борьбе с коронавирусом, сообщает ТАСС.

"Создание вакцины идет чрезвычайно быстрыми темпами. Мы считаем, что есть хорошие шансы на то, что это произойдет в октябре", - сказал Атлас на брифинге в Белом доме.

Власти США предоставили $1,2 млрд британско-шведской фармацевтической компании AstraZeneca, которая разрабатывает вакцину совместно с учеными из Оксфордского университета (Великобритания). Кроме того, вашингтонская администрация направила на эти цели $486 млн американской биотехнологической компании Moderna и $456 млн Johnson & Johnson. Созданием вакцины от коронавируса в Америке также занимаются компании Merck и Pfizer. По данным Белого дома, в общей сложности администрация США инвестировала в эти проекты $12 млрд.

Дональд Трамп ранее неоднократно заявлял, что американская вакцина от коронавируса будет готова в ближайшее время, и не исключал, что это может произойти до выборов в США, которые пройдут в ноябре.-0-