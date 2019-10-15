США ввели санкции против Минобороны и Минэнерго Турции

15 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. США добавили в список санкций Министерство национальной обороны и Министерство энергетики и природных ресурсов Турции, глав этих ведомств Хулуси Акара и Фатиха Донмеза, а также главу МВД Сулеймана Сойлу, сообщает ТАСС со ссылкой на Минфин США.

Согласно сообщению американского ведомства, санкции вводятся в связи с тем, что "действия турецкого правительства угрожают невинным мирным жителям Сирии, а также дестабилизируют регион, подрывая кампанию по уничтожению ИГ". Кроме того, в США выразили готовность к введению дополнительных санкций против чиновников из турецкого правительства, а также государственных корпораций.

Турция 9 октября объявила о проведении на севере Сирии операции "Источник мира", которая началась с авиаударов ВВС по позициям курдских формирований. Целью является создание там буферной зоны, которая должна стать защитным поясом для турецкой границы. Туда, по замыслу Анкары, смогут вернуться из Турции сирийские беженцы.-0-