США вводят санкции против Рауля Кастро

27 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Соединенные Штаты Америки вводят санкции в отношении первого секретаря ЦК Компартии Кубы Рауля Кастро и членов его семьи. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение Госдепартамента.

В ведомстве пояснили, что санкции в отношении Рауля Кастро вводятся "за его причастность к грубым нарушениям прав человека". Ограничительные меры также вводятся в отношении его детей.

Как отмечается в сообщении, всем лицам, внесенным в санкционный список Госдепартамента, запрещается въезд на территорию Соединенных Штатов.-0-