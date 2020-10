Стала известна дата вручения премии Grammy

21 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Очередная церемония вручения американской музыкальной премии Grammy пройдет 31 января следующего года. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на сообщение, размещенное 21 октября на сайте Национальной академии искусства и техники грамзаписи, присуждающей премию.

Число номинаций Grammy на этот раз составит 84. "63-я церемония вручения Grammy будет транслироваться с высокой четкостью и объемным звуком телекомпанией CBS в воскресенье, 31 января, в 20:00 по времени восточного побережья", - цитирует ТАСС сообщение академия.

Отмечается, что первоначально оглашение номинантов на "золотые граммофоны" было назначено на 24 ноября нынешнего года.

Предыдущая церемония прошла в этом году 26 января. На ней американка Билли Айлиш получила пять наград, в том числе в четырех самых престижных номинациях. Певица, которой в декабре 2019 года исполнилось 18 лет, была признана лучшим новым исполнителем, а сингл Bad Guy принес ей победу в категориях "Запись года" и "Песня года". Кроме того, пластинка Айлиш When We All Fall Asleep, Where Do We Go? получила награду в номинации "Альбом года".-0-