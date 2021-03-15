Стали известны номинанты на "Оскар-2021"

15 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Американская академия киноискусств объявила номинантов на "Оскар", сообщает ТАСС.

На звание лучшего фильма претендуют "Земля кочевников" Хлои Чжао, "Отец" Флориана Зеллера, "Манк" Дэвида Финчера, "Иуда и черный мессия" Шака Кинга, "Минари" Ли Айзека Чуна, "Девушка, подающая надежды" Эмиральд Феннел, "Звук металла" Дариуса Мардера и "Суд над чикагской семеркой" Аарона Соркина.

Номинантами в категории "Лучший режиссер" стали Хлоя Чжао, Эмиральд Феннел, Томас Винтерберг, Дэвид Финчер и Ли Айзек Чун.

В категории "Лучший иностранный художественный фильм" представлены "Еще по одной", "Коллектив", "Человек, который продал свою кожу", "Куда ты идешь, Аида?" и "Лучшие дни".

Среди номинантов в категории "Лучший оригинальный сценарий" - "Минари", "Иуда и черный мессия", "Девушка, подающая надежды", "Звук металла" и "Суд над чикагской семеркой".

В категории "Лучший адаптированный сценарий" названы "Отец", "Земля кочевников", "Белый тигр", "Одна ночь в Майами" и "Борат 2".

На звание лучшего актера претендуют Энтони Хопкинс ("Отец"), Чедвик Боузман ("Ма Рейни: Мать блюза"), Риз Ахмед ("Звук металла"), Гари Олдман ("Манк") и Стивен Ян ("Минари").

Претендентками в категории "Лучшая актриса" стали Кэри Маллиган ("Девушка, подающая надежды"), Ванесса Кирби ("Фрагменты женщины"), Фрэнсис Макдорманд ("Земля кочевников"), Андра Дэй ("Соединенные Штаты против Билли Холидей") и Виола Дэвис ("Ма Рейни: мать блюза").

В номинации "Лучший актер второго плана" заявлены Саша Барон Коэн ("Суд над чикагской семеркой"), Лесли Одом-младший ("Одна ночь в Майами"), Дэниэл Калуя ("Иуда и черный мессия"), Лакит Стэнфилд ("Иуда и черный мессия") и Пол Раджи ("Звук металла").

В категории "Лучшая актриса второго плана" - Оливия Колман ("Отец"), Гленн Клоуз ("Элегия Хиллбилли"), Мария Бакалова ("Борат 2"), Аманда Сайфред ("Манк") и Юн Ё Джон ("Минари").

93-я церемония вручения премии за заслуги в области кинематографа состоится 25 апреля в Лос-Анджелесе. Трансляцию мероприятия будет вести телекомпания ABC.-0-