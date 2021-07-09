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09 июля 2021, 19:57

Станции метро и улицы Нью-Йорка затоплены из-за обильных ливней

Фото Reuters
Фото Reuters

9 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Станции метро и улицы Нью-Йорка затоплены из-за проливных дождей, сообщает "Радио Sputnik".

Северо-восток США затопило. Как сообщают местные СМИ, проливные дожди начались в Нью-Йорке и его окрестностях еще в четверг. Было затоплено несколько шоссе, с которых эвакуировали людей.

Власти Нью-Йорка призвали людей оставаться дома. Город укреплен, водостоки работают нормально, но воды вылилось очень много, говорят в городском управлении транзитных перевозок. Метро затопило, так что жителям мегаполиса приходится передвигаться по пояс в воде.

Метеорологи прогнозируют, что к концу недели к "Большому яблоку" подойдет шторм "Эльза", пусть и в ослабленном виде.-0-

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