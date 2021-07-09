Станции метро и улицы Нью-Йорка затоплены из-за обильных ливней

9 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Станции метро и улицы Нью-Йорка затоплены из-за проливных дождей, сообщает "Радио Sputnik".

Северо-восток США затопило. Как сообщают местные СМИ, проливные дожди начались в Нью-Йорке и его окрестностях еще в четверг. Было затоплено несколько шоссе, с которых эвакуировали людей.

Власти Нью-Йорка призвали людей оставаться дома. Город укреплен, водостоки работают нормально, но воды вылилось очень много, говорят в городском управлении транзитных перевозок. Метро затопило, так что жителям мегаполиса приходится передвигаться по пояс в воде.

Метеорологи прогнозируют, что к концу недели к "Большому яблоку" подойдет шторм "Эльза", пусть и в ослабленном виде.-0-