Старшеклассник с ножом напал на абитуриентов Токийского университета

15 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Три человека пострадали в результате сегодняшнего нападения возле Токийского университета, сообщает ТАСС со ссылкой на японские СМИ.

По данным агентства Kyodo, тяжелые ножевые ранения получил 72-летний мужчина. Кроме того, нападению подверглись два абитуриента, которые пришли сдавать вступительные экзамены в университет. Они доставлены в больницу с легкими порезами.

Сообщается, что нападение совершил 17-летний старшеклассник из префектуры Айти. После задержания он сообщил полицейским, что ранее в этот день поджег кусок древесины на близлежащей станции метро. Вызванные на место пожарные обнаружили и потушили небольшое возгорание, в ходе этого инцидента никто не пострадал. Нападавший также заявил, что у него возникли проблемы с учебой и пропало желание жить. При этом он не собирался поступать в университет и не знал пострадавших.-0-