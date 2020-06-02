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Сто тринадцать тыс. новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в мире за сутки

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2 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Количество подтвержденных Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) случаев инфицирования коронавирусом в мире за сутки увеличилось на 113 тыс., а количество смертей, связанных с инфекцией, возросло на 4,2 тыс. Такие данные опубликованы 2 июня на сайте ВОЗ.

По состоянию на 11:00 2 июня, в мире уже 6 194 533 человек инфицированы коронавирусом, 376 320 из них умерли. За сутки выявлено 113 198 новых случаев заражения, а умерших - 4 242.

По-прежнему на первом месте в этой печальной статистике регион Северной и Южной Америки – там зафиксировано 2 905 432 инфицированных. За сутки их количество возросло на 64 718. Количество умерших там увеличилось на 1 820 (163 248 всего). В Европе насчитываются 2 175 941 заразившихся и 182 416 умерших. За 24 часа рост на 16 150 и на 1 824 соответственно.

Третью позицию по числу заразившихся в мире занимает Восточно-Средиземноморский регион, где насчитывается инфицированных 536 148, зафиксированы 12 899 летальных исходов. За сутки число заразившихся увеличилось на 16 011, умерли 272 человека.

Больше всего инфицированных зарегистрировано в США - 1 783 638 человек. Далее следуют Бразилия (514 849), Россия (423 741), Великобритания (276 336), Испания (240 010), Италия (233 197), Индия (198 706), Германия (182 028), Турция (164 769) и Перу (164 476).-0-

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