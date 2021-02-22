Стоимость биткойна упала ниже $50 тыс.

22 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Стоимость биткойна резко упала ниже $50 тыс., достигнув самого низкого уровня с середины февраля, сообщает агентство Reuters.

Крупнейшая в мире криптовалюта подешевела до $47,4 тыс., что стало самым слабым показателем за неделю. Биткойн потерял почти 17% своей стоимости и около $160 млрд от общей рыночной капитализации.

Накануне 21 февраля стоимость биткойна выросла до рекордных $58,3 тыс. В результате его рыночная капитализация превысила $1 трлн.

Ранее сообщалось, что после того как 8 февраля американская компания Tesla инвестировала в биткойн $1,5 млрд, котировки на данную криптовалюту начали стремительно расти.

Биткойн - децентрализованная система одноименной криптовалюты на основе технологии блокчейн. Ее может эмитировать любой пользователь, который является участником системы. Для этого необходимо создавать новые блоки системы с помощью вычислительного устройства.

Концепция системы была опубликована в ноябре 2008 года. Стремительный рост популярности биткойна произошел лишь в последние годы. Эмиссия этой криптовалюты ограничена, и сейчас "добыта" большая часть биткойнов.-0-