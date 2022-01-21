Стоимость газа в ЕС выросла в III квартале 2021-го в шесть раз в годовом исчислении

21 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Цены на газ на спотовом рынке в ЕС выросли в III квартале 2021 года в шесть раз по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Об этом говорится в опубликованном отчете Еврокомиссии о состоянии газового рынка ЕС в третьем квартале 2021 года, сообщает ТАСС.

Еврокомиссия отмечает, что в обозримом будущем нельзя ожидать существенного падения цен.

"Спотовые цены на европейских хабах в третьем квартале 2021 года выросли на 85-95% по сравнению со вторым кварталом 2021 года. Это примерно в шесть раз выше, чем цены в третьем квартале 2020 года", - говорится в отчете.

"Цены на газ для частных потребителей в столицах государств ЕС выросли к ноябрю в среднем почти наполовину по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в четырех городах цены для потребителей выросли более чем вдвое", - отмечается в документе.

В докладе также указывается, что Nord Stream ("Северный поток") был главным маршрутом поставок газа в ЕС в третьем квартале 2021 года - по нему транспортировалось в этот период 40% газа из России. При этом РФ оставалась крупнейшим поставщиком газа в страны ЕС, обеспечивая 41% импорта газа государствами Евросоюза.-0-