Столицу Испании изолируют из-за распространения COVID-19

1 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мадрид вместе с пригородами изолируют от остальной Испании. Жителям запрещено покидать столицу без уважительной причины, сокращаются часы работы баров и ресторанов, сообщает Euronews .

Новые ограничительные меры вводятся из-за осложнения ситуации с распространением коронавируса в городе. В Мадриде за прошедшие сутки было зарегистрировано 4 810 новых случаев заболевания. Это второй по величине дневной прирост с начала осенней волны. "Случаи заражения в Мадриде составляют 43,7% от общего числа диагнозов в нашей стране", - сообщил министр здравоохранения Испании Сальвадор Илья.

Министерство здравоохранения Испании также предложило ввести в стране ограничения на передвижения граждан, запрет на встречи группами более шести человек, и закрыть детские площадки в районах с наименее благополучной ситуацией.

В ближайшие недели премьер-министр Испании Педро Санчес намерен провести переговоры с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен по вопросу распределения средств Европейского восстановительного Фонда. Он призван способствовать преодолению последствий пандемии и подъему пострадавшей экономики.

Ограничительные меры вводятся и в других странах Европы. Так, чешское правительство с 5 октября вводит 30-дневный режим чрезвычайного положения. По данным Минздрава страны, на данный момент в больницах больше нет свободных мест и в случае дальнейшего роста количества инфицированных COVID-19 эта ситуация будет отражаться на других пациентах.

С 28 сентября новые ограничительные меры в связи с увеличением случаев заражения коронавирусной инфекцией начали действовать в Париже и еще более чем 10 городах Франции. В частности, барам запрещено работать с 22.00 до 6.00, рестораны должны закрываться в 23.00. Такие меры вызвали недовольство среди населения, что вылилось в акции протеста в крупных городах страны.

Сложная ситуация сложилась и в Великобритании. Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о введении новых ограничительных мер для борьбы с распространением коронавируса на территории королевства. В Англии запрещены собрания группами более шести человек. Бары и рестораны должны закрываться в 22.00. Сотрудники магазинов обязуются носить защитные маски. Граждане по возможности должны перейти на удаленную работу. Борис Джонсон отметил, что эти ограничения могут оставаться в силе около полугода. Премьер-министр также призвал к активным действиям на местах. По его словам, в настоящее время стоит придерживаться стратегии локальных изоляций и карантинов. "Откровенно говоря, когда вирус распространяется с такой скоростью, как это сейчас происходит в некоторых частях страны, вы должны принимать решительные действия на местном уровне", - заявил премьер.-0-