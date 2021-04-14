Столкновение автобуса и бензовоза в Египте привело к гибели 22 человек

14 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Жертвами крупного ДТП, произошедшего 13 апреля вечером на юге Египта, стали 22 человека, сообщает ТАСС со ссылкой на издание Al Shorouq.

На трассе Асьют - Красное море столкнулись автобус и бензовоз. Водитель следовавшего из Каира в Сохаг автобуса в темноте не заметил остановившийся из-за неисправности грузовик с нефтепродуктами и на большой скорости влетел в него. В результате машины вспыхнули, автобус сгорел полностью. Известно о четверых выживших, в числе которых 12-летний подросток.

На место происшествия немедленно выехал губернатор провинции Асьют Исам Саад. Он лично руководил спасательными работами, в которых были задействованы более 30 бригад скорой помощи. Из-за инцидента было заблокировано движение на междугородней автотрассе, машины направляли по другим дорогам.-0-