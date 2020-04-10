Страх перед коронавирусной инфекцией преувеличен - судебный медик

10 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Известный немецкий судебный медик профессор Клаус Пюшель считает, что страх перед коронавирусной инфекцией преувеличен. Его мнение приводит сайт немецкого издания welt.de.

По словам профессора Пюшеля, который работает в Гамбурге, каждый житель этого города, умерший вследствие вирусной инфекции, имел какое-либо хроническое заболевание, во всех случаях вирус был лишь последней каплей, приведшей к летальному исходу.

"У всех исследованных нами умерших пациентов были выявлены сопутствующие заболевания - рак, хронические заболевания легких, диабет или сердечно-сосудистые заболевания. Некоторые были заядлыми курильщиками или имели высокую степень ожирения. В этих случаях вирус был лишь спусковым крючком, приведшим к летальному исходу", - отметил специалист.

В этой связи, как считает профессор, "опасность, которую представляет сам вирус, намного преувеличена". "Я убежден, что уровень смертности от коронавируса в годовой статистике даже не будет сильно заметен", - убежден он.-0-