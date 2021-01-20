Странам ЕАЭС нужно эффективно координировать усилия в борьбе с коронавирусом - Путин

20 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Страны Евразийского экономического союза должны эффективно координировать усилия по борьбе с коронавирусом, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании о реализации интеграционных проектов на пространстве ЕАЭС, сообщает ТАСС.

С 1 января регистрация всех лекарственных средств в странах ЕАЭС осуществляется по единым правилам и процедурам. "Это крайне важно сейчас, мы все это прекрасно понимаем, когда наши страны сталкиваются с общим вызовом - эпидемией коронавируса. Нам нужно эффективно координировать усилия для защиты жизни и здоровья наших граждан", - сказал глава государства.

В качестве примера успешного сотрудничества между государствами союза в выработке общих подходов Путин назвал создание общего рынка в сфере производства и оборота лекарств и медицинских изделий.

Реализацию интеграционных процессов в ЕАЭС президент России назвал стратегически важной темой. По его словам, за шесть лет существования объединения, несмотря на непростую внешнюю конъюнктуру, удалось сделать многое. Путин привел данные, согласно которым в 2019 году взаимный товарооборот государств союза вырос по сравнению с 2015 годом на 35% и составил $61,6 млрд. Увеличилась и доля стран ЕАЭС во внешней торговле РФ - с 7,8% в 2015 году до 8,6% в 2020-м.

"Устойчивыми темпами развивается и внешняя торговля стран-членов в целом. Ее прирост составил 27%. Такая позитивная динамика достигнута в значительной мере благодаря совместным усилиям, направленным на снятие барьеров на пути движения товаров, услуг, капиталов и рабочей силы между странами союза", - добавил Путин.

Он также обратил внимание, что в большинстве секторов экономики общие рынки уже созданы и успешно работают, по остальным же решение практических вопросов и поиск оптимальных моделей продолжаются. Последовательно формируется и единый рынок услуг ЕАЭС, который уже включает 53 сектора, а в 2021 году охватит еще пять направлений.-0-