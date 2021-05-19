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19 мая 2021, 14:08

Страны ЕС договорились разрешить въезд туристам, вакцинированным одобренными препаратами

Фото из архива
Фото из архива
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19 мая, Брюссель /БЕЛТА - ТАСС/. Государства - члены Евросоюза достигли соглашения о разрешении въезда на территорию сообщества туристов, полностью вакцинированных одобренными в ЕС вакцинами. Об этом сообщает Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на источники в ЕС.

Как ожидается, тема открытия границ и связанных с ней сертификатов о вакцинации должна стать одной из главных на экстренном саммите глав государств и правительств Евросоюза 25 мая.

Страны ЕС обсуждают идею введения признанных во всех 27 странах Евросоюза сертификатов вакцинации с начала марта. Название "зеленый цифровой пропуск" придумала Еврокомиссия, она же предложила, чтобы данный документ включал три категории данных: собственно о вакцинации, о датах перенесенного заболевания COVID-19 и о датах и результатах ПЦР-тестов.

Вместе с тем до сих пор нет ясности, для чего и в каких ситуациях будут использоваться данные документы. Нет окончательной договоренности и о том, будут ли в "зеленый пропуск" включаться только данные о прививках вакцинами, одобренными в ЕС, или государства получат право по своему усмотрению добавлять вакцины, одобренные их национальными регуляторами, но еще не сертифицированные институтами Евросоюза.-0-

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