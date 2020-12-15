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15 декабря 2020, 13:23

Страны Европы в канун праздников ужесточают ограничения из-за коронавируса

Фото bbc.com
Фото bbc.com
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15 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Из-за продолжающегося быстрого распространения коронавирусной инфекции власти сразу нескольких европейских государств объявили на этой неделе о введении более жестких карантинных ограничений в канун рождественских и новогодних праздников, сообщает ТАСС.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), на европейский регион приходится около трети от общемирового числа случаев заражения. В восьми государствах Европы количество инфицированных за время пандемии превысило 1 млн.

Нидерланды

По решению правительства, Нидерланды с 15 декабря переходят к жесткому карантину: закрываются все магазины, кроме торгующих продуктами и товарами первой необходимости, заведения общепита могут работать лишь навынос, продажа алкоголя разрешена только до 20.00. Также должны быть закрыты парикмахерские, массажные салоны, музеи, зоопарки, театры и кинотеатры, парки развлечений, тренажерные залы, бассейны и сауны. С 16 декабря начальные и средние школы переходят на дистанционное обучение. Разрешена работа аптек, банков, религиозных учреждений. Смогут продолжить работу отели, но там запрещено подавать еду и напитки. Аэропорт Схипхол остается открытым, однако власти не рекомендуют бронировать поездки за границу как минимум до середины марта 2021 года, если в этом нет срочной необходимости. На рождественские праздники (24-26 декабря) разрешается пригласить в гости не более трех человек, в остальные дни - не более двух.

В Нидерландах зарегистрировано 622 тыс. случаев заражения и 10 тыс. летальных исходов, связанных с COVID-19. На 1 млн жителей приходится 36,2 тыс. инфицированных и 588 умерших.

Франция

Во Франции с 15 декабря разрешается выходить из дома без пропуска и перемещаться между регионами, при этом вводится комендантский час, который будет действовать с 20.00 до 6.00. Предполагается, что эта мера продлится не менее пяти недель. Исключение будет сделано лишь для встречи Рождества, однако запрещается собираться более шести человек. Заведения общепита, музеи, театры и кинотеатры остаются закрытыми по меньшей мере до середины января. Разрешаются церковные службы, но число участников не должно превышать 30 человек. Несоблюдение комендантского часа будет караться штрафом в 135 евро. Его многократное нарушение угрожает повлечь за собой даже тюремное заключение на срок до 6 месяцев.

Франция занимает пятое место в мире по числу случаев заражения (2,38 млн) и седьмое - по количеству летальных исходов (около 58,3 тыс.). На 1 млн жителей приходится 36,4 тыс. инфицированных и 892 умерших.

Великобритания

В Лондоне и ряде регионов юго-восточной Англии со среды вводится третий (очень высокий) уровень угрозы распространения коронавируса. Это означает запрет на работу кафе, ресторанов, гостиниц и кинотеатров. Жителям столицы рекомендовано свести к минимуму любые поездки. Детские сады, школы, спортзалы, парикмахерские и магазины, не торгующие предметами первой необходимости, смогут продолжать работу. Запрещаются массовые мероприятия, а люди, не живущие вместе, могут встречаться лишь на улице (в парках, на детских и спортивных площадках) и только группами не больше шести человек.

Великобритания занимает шестое место в мире по числу случаев заражения (1,87 млн) и летальных исходов (64,4 тыс.). На 1 млн жителей приходится 27,4 тыс. инфицированных и 946 умерших.

Германия

Жесткий карантин вводится в Германии в период с 16 декабря по 10 января. Закрываются все торговые точки, кроме магазинов, торгующих продуктами и товарами первой необходимости. Заведения общепита смогут работать только навынос. Закрываются парикмахерские, косметические и массажные салоны, аптеки. Банки, почтовые отделения, заправки и автомастерские смогут продолжить работу. Частные встречи должны проходить с участием не более чем пяти человек, на Рождество это количество может быть увеличено вдвое. Школы и детские сады будут закрыты. В дополнение к общим мерам регионы могут вводить собственные ограничения, например, в Берлине власти намерены максимально ограничить свободный выход из дома.

Германия занимает 12-е место по числу случаев заражения (1,35 млн) и 16-е - по количеству летальных исходов (22,4 тыс.). На 1 млн жителей приходится 16,1 тыс. инфицированных и 273 умерших.

Чехия

С 18 декабря Чехия возвращается на четвертый уровень эпидемической угрозы из пяти возможных. Закрываются гостиницы, пансионы, фитнес-центры, заведения общепита смогут работать только навынос. Закрытие магазинов не предусмотрено, однако им предписано строго соблюдать санитарные нормы. С 23.00 до 5.00 будет действовать комендантский час. Нарушителям повсеместного масочного режима и запрета на распитие спиртных напитков на улице грозят штрафы в размере до 50 тыс. крон (примерно 1 900 евро) для физических лиц и до 3 млн крон (около 115 тыс. евро) - для юридических лиц.

За период пандемии в Чехии выявили 581 тыс. случаев заражения и зарегистрировали 9,6 тыс. летальных исходов. На 1 млн жителей приходится 54,2 тыс. инфицированных и 897 умерших.

Литва

Правительство страны на экстренном заседании решило продлить общенациональный карантин до 31 января. С 16 декабря закрываются все магазины, кроме продовольственных. Передвижение людей разрешается только по территории самоуправления, где они проживают, выезд за его пределы запрещается, кроме поездок на похороны близких, в медицинские учреждения. Личные контакты разрешены исключительно членам одной семьи. До сих пор можно было собираться двумя семьями. Разрешаются прогулки, но больше двух человек в общественных местах вместе быть не должно. Для членов одной семьи это ограничение не действует. Учебные заведения переводятся на дистанционное обучение.

За период пандемии в Литве зарегистрировано 95 тыс. случаев заражения и 825 летальных исходов. На 1 млн жителей приходится 35,1 тыс. инфицированных и 305 умерших.

Турция

В условиях полной изоляции предстоит встречать Новый год жителям Турции. Как заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, на период с 21.00 31 декабря до 5.00 4 января вводится непрерывный комендантский час. В настоящее время комендантский час в Турции действует по будням с 21.00 до 5.00, а также по выходным дням. Ограничено число посетителей продуктовых магазинов и торговых центров. При входе в них необходимо предъявлять QR-коды, именуемые "кодами здоровья".

По подсчетам американского Университета Джонса Хопкинса, в настоящее время Турция занимает седьмое место в мире по числу случаев заражения (1,86 млн), за период пандемии умерли 16,6 тыс. пациентов с коронавирусом. На 1 млн жителей приходится 22 тыс. инфицированных и 196 умерших.-0-

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