ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Четверг, 9 апреля 2020
Минск Сплошная облачность +10°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
22:21 Бориса Джонсона перевели из реанимации в обычную палату В мире
22:00 Оснащение белорусских спасателей не уступает лучшим мировым образцам - Ващенко Общество
21:58 Ващенко назвал основную причину пожаров в Гомельской области Регионы
21:52 Более 90 стран обратились за помощью к МВФ из-за пандемии В мире
21:46 Страны ОПЕК+ договорились сократить добычу нефти на 10 млн баррелей в сутки В мире
21:41 Правительство определило 40 плательщиков в фонд нацразвития Экономика
21:22 В Беларуси в 2020 году планируют разработать 23 госстандарта на экологически безопасную упаковку Общество
21:00 Музей истории ВОВ подготовил выставку к 75-летию освобождения узников Бухенвальда Культура
20:24 В прошлом году летальность от пневмоний была выше, чем в этом - пульмонолог Общество
20:21 Не несите беду в чужую семью - пульмонолог об ответственности каждого в нераспространении COVID-19 Общество
20:15 Медик: хронические заболевания влияют на тяжесть протекания коронавирусной инфекции Общество
19:59 Пульмонолог о лечении коронавируса, защите медиков и о том, как не нести опасность в чужую семью Общество
19:41 Белорусский бизнес поможет выработать предложения в поддержку экономики в условиях пандемии Экономика
19:06 У москвичей стала проявляться "ковидофобия" - психиатр В мире
18:59 Мэр российского Саянска отказался закрывать парикмахерские и кафе из-за пандемии В мире
18:47 В Беларуси появится спецгруппа по решению проблем использования научного потенциала в экономике Экономика
18:47 В Могилевском районе водителя и пассажира выбросило из перевернувшегося авто Происшествия
18:44 Внесены изменения в декреты Президента по вопросам трудовых отношений Президент
18:43 Национальная система медиаизмерений создается в Беларуси Президент
18:33 Рабочий похитил со стройки элементы системы отопления Происшествия
18:19 В Минской области пять предприятий перепрофилировали под производство масок и марлевых повязок Регионы
17:49 Улицу Жуковского в Минске временно закроют для транспорта Регионы
17:39 На АЗС для транзитных фур дезинфекция проводится дважды в сутки - Минскоблнефтепродукт Регионы
17:22 На территории мемориального комплекса в Кировском районе завершают закладку парка Регионы
17:21 Комитет по биоэтике призывает белорусов соблюдать самодисциплину в условиях COVID-19 Общество
17:07 Главный бухгалтер два года похищала деньги минской фирмы Происшествия
17:03 В Нидерландах 107-летняя пациентка вылечилась от коронавируса В мире
17:01 Поставки масок в аптеки будет курировать "Белфармация" Общество
16:57 Любая поддержка сейчас важна - главврач Борисовской больницы Регионы
16:45 Перенос Олимпиады поможет лучше подготовиться к главному старту четырехлетия - Мукете Спорт
Все новости
Все новости
В мире
09 апреля 2020, 21:46

Страны ОПЕК+ договорились сократить добычу нефти на 10 млн баррелей в сутки

Фото из архива
Фото из архива

9 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ограничить добычу нефти в целом на 10 млн баррелей в сутки в мае - июне договорились страны ОПЕК+, сообщает ТАСС со ссылкой на источник, который участвовал в переговорах.

Для России и Саудовской Аравии это означает снижение на 23% от своих уровней добычи.

При этом в случае договоренностей ОПЕК+ о снижении общей добычи на 10 млн баррелей в сутки каждая из стран снизит производство сырья на 22%. Венесуэла, Ливия и Иран могут продолжать добычу нефти в прежних объемах. Об этом ранее заявлял в интервью Shana министр нефти Ирана Бижан Намдар Зангане.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
нефть Россия Саудовская Аравия
Новости рубрики В мире
Борис Джонсон. Фото BBC Бориса Джонсона перевели из реанимации в обычную палату
Фото Reuters Более 90 стран обратились за помощью к МВФ из-за пандемии
Фото Синьхуа - БЕЛТА У москвичей стала проявляться "ковидофобия" - психиатр
Олег Боровский. Фото irk.ru Мэр российского Саянска отказался закрывать парикмахерские и кафе из-за пандемии
Корнелия Рас. Фото Gemeente Goeree-Overflakkee В Нидерландах 107-летняя пациентка вылечилась от коронавируса
Фото Reuters JPMorgan Chase оценил потери мировой экономики от коронавируса
Главное
Александр Лукашенко и Владимир Ващенко Лукашенко обращает внимание на пожароопасную обстановку в Беларуси
Ситуация с коронавирусом во всех регионах Беларуси остается контролируемой - Караник
Правительство установило требования при самоизоляции
Изысканность и стиль "Киото": в Минске стартуют продажи нового дома – от 2499 рублей за квадратный метр!
Топ-новости
Внесены изменения в декреты Президента по вопросам трудовых отношений
Национальная система медиаизмерений создается в Беларуси
Более 49 тыс. тестов на коронавирус проведено в Беларуси
Комитет по биоэтике призывает белорусов соблюдать самодисциплину в условиях COVID-19
Покупка онлайн – это выгодно! Квартира в Минске по интернету – с экономией от 4 до 10 тысяч рублей!
Минэнерго: инициирован вопрос о снижении цены российского газа для Беларуси в 2020 году
Любая поддержка сейчас важна - главврач Борисовской больницы
МИД прокомментировал решение ЕС о помощи Беларуси для борьбы с последствиями коронавируса
Миссия ВОЗ сделает предварительное заключение о ситуации с коронавирусом в Беларуси 11 апреля
Поставки масок в аптеки будет курировать "Белфармация"
МЧС: надзорным службам надо принимать более жесткие меры в отношении палов сухой растительности
Эксперт: для профилактики наркомании детей нужно учить справляться со стрессами
Депутаты приняли в первом чтении поправки в закон о здравоохранении
Благотворительная акция "Белой Руси" по поддержке медработников стартовала в Могилевской области
В Беларуси в конце недели похолодает
Релама
С нами интереснее
погода погода
гороскоп гороскоп
тв программа тв программа
курсы курсы
Темы Все темы
Коронавирус: последние новости Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Беларусь помнит Спецрепортаж БЕЛТА Парламент 7.0: Новый импульс Специальный проект БЕЛТА и ОАО "Белинвестбанк"
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.