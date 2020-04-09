Страны ОПЕК+ договорились сократить добычу нефти на 10 млн баррелей в сутки

9 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ограничить добычу нефти в целом на 10 млн баррелей в сутки в мае - июне договорились страны ОПЕК+, сообщает ТАСС со ссылкой на источник, который участвовал в переговорах.

Для России и Саудовской Аравии это означает снижение на 23% от своих уровней добычи.

При этом в случае договоренностей ОПЕК+ о снижении общей добычи на 10 млн баррелей в сутки каждая из стран снизит производство сырья на 22%. Венесуэла, Ливия и Иран могут продолжать добычу нефти в прежних объемах. Об этом ранее заявлял в интервью Shana министр нефти Ирана Бижан Намдар Зангане.-0-