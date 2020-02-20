Стрельба в немецком Ханау: число погибших возросло до 9

20 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Скончался еще один человек, получивший ранения во время стрельбы в немецком Ханау. Таким образом, число погибших возросло до 9, сообщает телерадиокомпания Deutsche Welle.

Полиции пока неизвестны личность и мотивы стрелка. Сообщается, что при обыске в его автомобиле были обнаружены боеприпасы.

Вечером 19 февраля мужчина открыл стрельбу в двух кальянных в Ханау, а затем на одной из площадей города. Стрелку удалось скрыться с места происшествия. Позже предполагаемый преступник был найден мертвым у себя дома, рядом обнаружено еще одно тело.

Согласно информации немецкого издания Bild, предполагаемый преступник оставил предсмертное письмо и видеозапись. Подробности не сообщаются.-0-