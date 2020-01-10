Стрельба в школе в Мексике – ребенок застрелил учительницу и себя

10 января, Минск /Корр. БЕЛТА/ Ребенок устроил стрельбу в школе имени Сервантеса в городе Торреон в штате Коауила на севере Мексики. Он убил учительницу и покончил с собой. Об этом сообщила на сайте газета "Milenio" со ссылкой на Аделаидо Флореса, представителя регионального управления общественной безопасности.

По его словам, при чрезвычайном происшествии пострадали шесть человек, в том числе дети. Согласно уточненным данным, ученику, открывшему стрельбу, было 12 лет.

Как рассказал глава городской администрации Хорхе Серменьо в эфире телеканала "Televisa", ученик имел с собой два пистолета.

"Он принес в школу два пистолета и убил учительницу, - приводит телеканал слова мэра. - Еще пятеро детей и один преподаватель получили ранения, им оказывается медицинская помощь. Состояние двоих пострадавших оценивается как тяжелое".

По данным властей, устроившего стрельбу ребенка воспитывала бабушка, он хорошо учился и не страдал никакими психическими расстройствами поведения.

Многопользовательский шутер мог повлиять на ребенка. Такое мнение высказал на пресс-конференции губернатор региона Мигель Анхель Рикельме, сообщает ТАСС.

"Похоже, на ребенка оказала влияние видеоигра Natural Selection ( англ. "Естественный отбор" -), название которой было у него на футболке", - приводит слова политика на своем сайте газета El Universal.-0-