Стрелявший в университете Северной Каролины использовал легально купленное оружие

1 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Открывший 30 апреля стрельбу в университете Северной Каролины, в результате которой погибли два человека, использовал легально купленное оружие. Об этом сообщило агентство
По информации агентства, преступник действовал в одиночку.
Стрельбу в студенческом городке университета американского штата Северная Каролина открыл 22-летний Тристан Эндрю Террелл. Он задержан и находится под стражей. Ему предъявлены обвинения в двух убийствах и четырех покушениях на убийство. 3 мая он должен предстать перед судом.
До этого инцидента подозреваемый не попадал в поле зрения полиции. Причины его поступка выясняются.-0-
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