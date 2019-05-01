Стрелявший в университете Северной Каролины использовал легально купленное оружие

1 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Открывший 30 апреля стрельбу в университете Северной Каролины, в результате которой погибли два человека, использовал легально купленное оружие. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на начальника полицейского управления округа Мекленберг Керр Путни.

По информации агентства, преступник действовал в одиночку.

Стрельбу в студенческом городке университета американского штата Северная Каролина открыл 22-летний Тристан Эндрю Террелл. Он задержан и находится под стражей. Ему предъявлены обвинения в двух убийствах и четырех покушениях на убийство. 3 мая он должен предстать перед судом.

До этого инцидента подозреваемый не попадал в поле зрения полиции. Причины его поступка выясняются.-0-