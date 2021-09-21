Суд ЕС обязал Польшу ежедневно выплачивать штраф в размере 500 тыс. евро за добычу угля

21 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Суд Евросоюза в Люксембурге обязал Польшу ежедневно выплачивать штраф в размере 500 тыс. евро, пока не прекратится добыча угля на шахте "Туров". Об этом говорится на сайте Европейского суда.

По мнению суда, этот шаг необходим, чтобы заставить Польшу следовать решению ЕС и приостановить работу шахты. Ранее, 17 сентября, суд Евросоюза постановил в качестве временной меры немедленно прекратить добычу в шахте до вынесения окончательного решения насчет ее дальнейшей судьбы.

С соответствующей просьбой в суд в конце февраля обратилась Чехия. Конфликт между ней и Польшей из-за "Турова" продолжается уже несколько лет. По мнению Праги, работа шахты наносит экологический вред чешскому населению. "Туров" расположен в Богатыне на юго-западе Польши, поблизости от границ с Чехией и Германией.

Политики, общественность и жители юго-западных районов Польши подвергли критике решение суда Европейского союза о закрытии одной из крупнейших шахт страны по добыче бурого угля. Польский премьер Матеуш Моравецки заявил, что решение суда несправедливо и противоречит принципам ЕС.

Шахта "Туров" в городе Богатынь считается крупнейшим работодателем в регионе и снабжает углем соседнюю электростанцию. По словам мэра Богатыни Войцеха Доброловича, вердикт не имеет ничего общего с правосудием. "Они не принимают во внимание людей, остающихся без средств к существованию, они не принимают во внимание энергетическую безопасность страны", - сказал мэр Богатыни.

Польша имеет большие запасы бурого угля, однако его добыча нарушает экологические нормы ЕС. Страна планирует закрыть свои угольные шахты к 2049 году.-0-