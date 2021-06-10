Суд в Москве оштрафовал Telegram и Facebook за отказ удалить запрещенную информацию

Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Четверг, 10 июня 2021
Минск Переменная облачность +21°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
16:04 Савиных о санкциях: Беларусь найдет поддержку в мире и мы выйдем из этой схватки победителями Общество
16:02 Россия считает неприемлемой политику давления ЕС в отношении Минска - Захарова Политика
15:53 Задержаны трое жителей Жлобина за участие в августовских беспорядках Происшествия
15:51 Макей посетит Москву и проведет переговоры с главой МИД РФ Политика
15:47 Спирос Капралос избран президентом ЕОК Спорт
15:45 Сенатор: призывы к санкциям - это путь разрушения молодого белорусского государства Общество
15:42 "Энергосбыт" с 2016 года установил потребителям почти 604 тыс. современных электросчетчиков Общество
15:40 Гродненский "Ритм" выиграл Кубок Беларуси по хоккею на траве среди женских команд Спорт
15:40 Прочный производственный базис позволяет Беларуси противостоять внешнему давлению - сенатор Общество
15:39 Суд в Москве оштрафовал Telegram и Facebook за отказ удалить запрещенную информацию В мире
15:24 Россия пока не планирует открывать наземную границу с Беларусью - посол Общество
15:23 ФОТОФАКТ: Жители Беларуси наблюдали частичное солнечное затмение Общество
15:15 Беларусь соблюдает нормы международного права и требует аналогичного отношения к себе - Сивец Общество
15:04 Ананич: нас хотят научить жить по чужим законам и правилам Общество
14:55 Беларусь планирует принять миссию МАГАТЭ по физзащите в ближайшее время Экономика
14:53 Мужчина утонул в озере в Пинском районе Происшествия
14:50 Гайдукевич о санкциях: нашу страну на колени не поставят Общество
14:45 Обладатель Кубка Гагарина Андрей Стась привез хоккейный трофей в Минск Спорт
14:36 Под Мостами автомобиль врезался в дерево: погибли две девочки Происшествия
14:35 Минфин определил требования к маркировке товаров Экономика
14:31 Баскетболистки сборной Беларуси проиграли россиянкам в товарищеском матче Спорт
14:30 За сутки в Беларуси зарегистрированы 966 пациентов с COVID-19, выписаны 1191 Общество
14:03 Консул посольства России имеет беспрепятственный доступ к задержанным россиянам Сапеге и Дудникову - посол Общество
13:56 Кодекс об образовании даст импульс опережающей подготовке кадров для инновационной экономики - Кирьяк Общество
13:52 Минчанку приговорили к 3 годам колонии за нарушение общественного порядка Происшествия
13:41 "Беларусь мы не бросим" - посол России заверил в поддержке Беларуси в условиях санкций Политика
13:36 "Надо разбираться" - посол России прокомментировал слова Протасевича о финансировании Telegram-каналов Общество
13:34 СК проводит проверку по факту утопления подростка в Верхнедвинском районе Происшествия
13:27 Документы в профессионально-технические учреждения образования можно подавать с 15 июня Общество
13:24 Более 90% вузов Беларуси используют дистанционные образовательные технологии - Богуш Общество
Все новости
Все новости
В мире
10 июня 2021, 15:39

Суд в Москве оштрафовал Telegram и Facebook за отказ удалить запрещенную информацию

Фото РИА Новости
Фото РИА Новости

10 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Суд в Москве принял решение оштрафовать Telegram на 10 млн российских рублей и Facebook на 17 млн российских рублей по нескольким эпизодам, связанным с отказом удалить запрещенную информацию по требованию Роскомнадзора. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Таганского районного суда.

"422-й мировой участок Таганского района 10 июня признал виновным Telegram по четырем протоколам ч.2 ст.13.41 КоАП РФ (отказ удалить владельцем сайта или информационного ресурса информации в случае, если обязанность по удалению такой информации предусмотрена законодательством РФ) и всего оштрафовал его на 10 млн российских рублей", - рассказали в пресс-службе.

До этого мировой судебный участок Таганского района Москвы оштрафовал Telegram на 5 млн российских рублей по двум протоколам Роскомнадзора за отказ удалить информацию о призывах к несовершеннолетним принять участие в несанкционированных акциях в Москве. Таким образом общая сумма, с учетом предыдущих штрафов в отношении Telegram, составляет 15 млн российских рублей.

В пресс-службе сообщили, что суд в Москве сегодня также принял решение оштрафовать Facebook на 17 млн российских рублей по четырем эпизодам, связанным с отказом удалить запрещенную информацию по требованию Роскомнадзора. В конце мая тот же мировой участок уже оштрафовал Facebook на 26 млн российских рублей за аналогичные правонарушения, теперь общая сумма штрафов составила 43 млн российских рублей.

Ранее сообщалось, что в начале апреля суд оштрафовал Twitter на 8,9 млн российских рублей по трем административным протоколам по этой же статье, также на 2,6 млн российских рублей был оштрафован сервис TikTok. Аналогичные протоколы ведомство составило в отношении Google.

По данным Роскомнадзора, в соцсетях в январе и феврале текущего года выявлено более 2,5 тыс. материалов с призывами к участию в незаконных акциях. Данное нарушение влечет штраф для юридических лиц в размере от 800 тыс. до 4 млн российских рублей. В случае повторного правонарушения сумма штрафа будет увеличена до одной десятой совокупного размера суммы годовой выручки компании.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Москва штраф
Новости рубрики В мире
Фото ТАСС В России за сутки выявили 11 699 случаев заражения COVID-19
Фото из Twitter-аккаунта Жерома Куме В Париже мусорщики ворвались в мэрию и устроили погром
Фото из архива Более 60% украинцев считают, что события в стране развиваются в неправильном направлении - опрос
Фото GEC/Referencial Автобусная авария в Перу унесла жизни 17 человек
Фото EPA - EFE В Индии за сутки от коронавируса умерли более 6,1 тыс. человек - новый антирекорд
Джо Байден. Фото Associated Press Ни одна страна мира не способна решать в одиночку нынешние мировые проблемы - Байден
Главное
Подписан акт приемки в промышленную эксплуатацию первого энергоблока БелАЭС
Депутаты и сенаторы обратились к международному сообществу в связи с ситуацией вокруг Беларуси
О значении ВПК и санкционных угрозах - Лукашенко доложили о работе военно-промышленного комплекса
Согласование дорожных карт СГ находится на завершающей стадии - посол России в Беларуси
Топ-новости
Карпенко: важнейшая задача на пятилетку - налаживание теснейшего сотрудничества с семьей
Россия считает неприемлемой политику давления ЕС в отношении Минска - Захарова
В Беларуси прием документов в вузы начнется 20 июля
Minsk World: Москва готова инвестировать в белорусскую коммерческую недвижимость
"Случай отключения разума" - посол Лукьянов прокомментировал инцидент с белорусским флагом в Риге
Прочный производственный базис позволяет Беларуси противостоять внешнему давлению - сенатор
Обладатель Кубка Гагарина Андрей Стась привез хоккейный трофей в Минск
ФОТОФАКТ: Жители Беларуси наблюдали частичное солнечное затмение
Не забывается такое никогда: последний звонок, выпускной, прощание со школой - в архивных фото БЕЛТА
Ананич: нас хотят научить жить по чужим законам и правилам
За сутки в Беларуси зарегистрированы 966 пациентов с COVID-19, выписаны 1191
Гайдукевич о санкциях: нашу страну на колени не поставят
Минздрав установил критерии аккредитации госорганизаций здравоохранения
Рачков: давление Запада накаляет обстановку вокруг Беларуси и ведет к росту напряженности в регионе
РИКЗ назвал русский язык самым востребованным предметом на ЦТ в этом году
Реклама
С нами интереснее
гороскоп гороскоп
курсы курсы
погода погода
тв программа тв программа
Темы Все темы
Конституция Беларуси - работа над проектом Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Год народного единства Вступительная кампания - 2021 Репортаж БЕЛТА Специальный репортаж
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.