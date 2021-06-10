Суд в Москве оштрафовал Telegram и Facebook за отказ удалить запрещенную информацию

10 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Суд в Москве принял решение оштрафовать Telegram на 10 млн российских рублей и Facebook на 17 млн российских рублей по нескольким эпизодам, связанным с отказом удалить запрещенную информацию по требованию Роскомнадзора. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Таганского районного суда.

"422-й мировой участок Таганского района 10 июня признал виновным Telegram по четырем протоколам ч.2 ст.13.41 КоАП РФ (отказ удалить владельцем сайта или информационного ресурса информации в случае, если обязанность по удалению такой информации предусмотрена законодательством РФ) и всего оштрафовал его на 10 млн российских рублей", - рассказали в пресс-службе.

До этого мировой судебный участок Таганского района Москвы оштрафовал Telegram на 5 млн российских рублей по двум протоколам Роскомнадзора за отказ удалить информацию о призывах к несовершеннолетним принять участие в несанкционированных акциях в Москве. Таким образом общая сумма, с учетом предыдущих штрафов в отношении Telegram, составляет 15 млн российских рублей.

В пресс-службе сообщили, что суд в Москве сегодня также принял решение оштрафовать Facebook на 17 млн российских рублей по четырем эпизодам, связанным с отказом удалить запрещенную информацию по требованию Роскомнадзора. В конце мая тот же мировой участок уже оштрафовал Facebook на 26 млн российских рублей за аналогичные правонарушения, теперь общая сумма штрафов составила 43 млн российских рублей.

Ранее сообщалось, что в начале апреля суд оштрафовал Twitter на 8,9 млн российских рублей по трем административным протоколам по этой же статье, также на 2,6 млн российских рублей был оштрафован сервис TikTok. Аналогичные протоколы ведомство составило в отношении Google.

По данным Роскомнадзора, в соцсетях в январе и феврале текущего года выявлено более 2,5 тыс. материалов с призывами к участию в незаконных акциях. Данное нарушение влечет штраф для юридических лиц в размере от 800 тыс. до 4 млн российских рублей. В случае повторного правонарушения сумма штрафа будет увеличена до одной десятой совокупного размера суммы годовой выручки компании.-0-