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15 июня 2020, 14:36

Судоходство по Неману от Каунаса до границы с Беларусью планируют возобновить в течение 5 лет

Фото LRT
Фото LRT

15 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В течение ближайших пяти лет Литва планирует расчистить русло Немана вверх от Каунасской ГЭС до границы с Беларусью, а затем возобновить судоходство по этому маршруту. Об этом сообщает литовская телерадиокомпания LRT.

Дирекция внутренних вод Литвы полтора года назад подписала меморандум о развитии судоходства с 10 муниципалитетами страны. В ближайшее время обсуждается приобретение специальной техники для работ. Планируется, что очистка русла Немана начнется в апреле 2021 года.

По словам главы дирекции Владимира Винокурова, на этом участке реки в межвоенный период ходили корабли, но навигация была развита слабо. Некоторые участки Немана никогда не очищались.

Владимир Винокуров рассказал, что Министерство транспорта и связи Литвы выделило на этот проект 2,6 млн евро. Ожидается, что возобновление судоходства будет стимулировать муниципальную экономику, туризм и привлекать инвестиции.-0-

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