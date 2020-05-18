Супертайфун приближается к Индии и Бангладеш

18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мощный циклон, который сформировался в Бенгальском заливе, стремительно направляется к границе Индии и Бангладеш. Синоптики прогнозируют крупные разрушения в двух странах, которые сейчас переживают вспышку COVID-19, сообщает CNN.

Циклон "Амфан" усилился до уровня атлантического урагана 4-й категории или супертайфуна в западной части Тихого океана. Сейчас в зоне действия циклона фиксируются порывы ветра скоростью до 240 км/ч. Синоптики прогнозируют, что шторм ослабнет, прежде чем достигнет дельты реки Ганг 20 мая.

Однако даже если шторм обрушится на берег после ослабления, он может нанести значительный урон. Прогнозируется, что "Амфан" выйдет на берег вблизи бедных густонаселенных районов Индии и Бангладеш. При этом, если он приземлится в низменной дельте, существует вероятность образования сильных штормовых нагонов высотой до 9 м.

Стихийные бедствия распространены в этой части мира, однако "Амфан" может быть первым сильным штормом, обрушившимся на Индию и Бангладеш в условиях чрезвычайной ситуации в области здравоохранения. По состоянию на утро 18 мая в Бангладеш подтверждено свыше 22 тыс. случаев COVID-19 и 328 летальных исходов. В Индии насчитывалось более 96 тыс. зараженных COVID-19 и свыше 3 тыс. смертей. В обеих странах темпы распространения коронавируса нового типа еще не замедлились. Власти Индии и Бангладеш опасаются значительного роста заражений, поскольку в густонаселенных эвакуационных центрах, которые организуют в связи с приближением супертайфуна, сложно соблюдать социальное дистанцирование и придерживаться строгих правил гигиены.

Шторм может принести проливные дожди в город Кокс-Базар (Бангладеш), где находится крупнейший в мире лагерь беженцев рохинья. В данный момент там проживает около 1 млн человек. На минувшей неделе в лагере были зафиксированы первые случаи COVID-19, и в связи с наступающим стихийным бедствием власти прогнозируют значительный рост заболеваемости.

Национальные силы реагирования на стихийные бедствия Индии (NDRF) направили 10 команд в штат Одиша и семь - в Западную Бенгалию, чтобы начать там эвакуацию. Еще 20 команд NDRF находятся в режиме ожидания.-0-