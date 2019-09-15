Свыше 30 человек погибли в Таиланде из-за наводнений

15 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 30 человек погибли из-за сильных наводнений, вызванных сезонными проливными дождями, которые продолжаются в четырех провинциях на северо-востоке Таиланда. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету Bangkok Post .

По данным на 15 сентября, с начала разгула стихии (29 августа) пострадали 418 тыс. семей, 32 человека погибли.

Из своих домов были эвакуированы более 24,2 тыс. жителей провинций Рой Ет, Сисакет, Убон Ратчатхани и Ясотхон. Больше остальных пострадала Убон Ратчатхани, поскольку туда устремлялись водные потоки из соседних провинций.

Как отмечают представители местных властей, если дожди прекратятся в ближайшее время, то семьи смогут вернуться домой через 4-5 дней.-0-