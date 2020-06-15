Таджикистан ослабляет введенные из-за COVID-19 ограничения

15 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Таджикистан 15 июня заявил об ослаблении ограничений, введенных около двух месяцев назад из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает Reuters.

Республиканский штаб по усилению противоэпидемиологических мер и предотвращению распространения заболевания COVID-19 сообщил, что с 15 июня возобновляют работу торговые центры, рынки, гостиницы, санатории, пункты общественного питания, парикмахерские и салоны красоты, которые были закрыты в течение почти двух месяцев.

Открываются также фитнес-клубы и спортивные комплексы, которые гарантируют своим посетителям все меры безопасности и обещают регулярно проводить необходимые профилактические и дезинфекционные работы.

Власти не спешат открывать мечети и другие религиозные учреждения, а также снимать ограничения на проведение свадебных торжеств. Закрытыми остаются границы, аэропорты, железнодорожные и автомобильные вокзалы.

В Таджикистане число инфицированных COVID-19 составляет 5035 человек, с момента вспышки скончались 50 пациентов, вылечились 3409.-0-