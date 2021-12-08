Таджикистан ратифицировал соглашение о совместной системе ПВО с Россией

8 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Парламент Таджикистана ратифицировал соглашение о единой системе ПВО с Россией. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе ведомства, сообщает информационно-аналитическое издание "Евразия.Эксперт".

Депутаты таджикистанского парламента ратифицировали соглашение о создании объединенной региональной системы противовоздушной обороны с Россией, передает "Sputnik.Таджикистан". Проект соглашения представил глава Минобороны республики Шерали Мирзо.

По словам министра, объединение систем ПВО с Россией необходимо и отвечает интересам Таджикистана. Он подчеркнул, что это поможет бороться с такими новыми угрозами, как использование беспилотных летательных аппаратов, в том числе террористами и экстремистскими группами, а также с новыми видами ведения боевых действий.

Соглашение о создании российско-таджикистанской системы ПВО разрабатывалось по указу президента Таджикистана Эмомали Рахмона с сентября 2020 года. Согласно документу, новая двусторонняя система будет входить в состав объединенной системы ПВО СНГ. Договоренности будут действовать пять лет и продлеваться автоматически при отсутствии возражений какой-либо из сторон. 27 апреля 2021 министр обороны России Сергей Шойгу подписал соглашение с Душанбе, а уже 15 ноября российский парламент ратифицировал договор.-0-