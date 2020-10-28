Таиланд продлил режим ЧП до 30 ноября

28 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Кабинет Министров Таиланда продлил действие указа о чрезвычайном положении (ЧП), введенном из-за пандемии коронавируса, до 30 ноября, сообщает газета The Bangkok Post.

Указ о ЧП, изначально введенном в стране с 26 марта по 30 апреля, продлевался уже шесть раз. Хоть эпидемиологическая ситуация в Таиланде не является критической, решение было принято из-за тяжелого положения с распространением коронавирусной инфекции в других регионах мира. А многие граждане Таиланда до сих пор возвращаются в страну вывозными рейсами.

По данным на 28 октября, в Таиланде за все время подтверждено 3759 случаев заражения коронавирусной инфекцией, выздоровел 3561 человек, умерли 59.-0-