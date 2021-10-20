Таиланд вводит новые правила посещения страны иностранными туристами в условиях COVID-19

20 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство Королевства Таиланд приняло решение о новых правилах посещения страны иностранными туристами. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в почетном консульстве Таиланда в Беларуси.

"Список стран по уровню передачи коронавирусной инфекции COVID-19 упразднен, - рассказали в учреждении. - В настоящее время Таиланд приветствует гостей и путешественников из любой страны мира. Однако прохождение карантина по прибытии в страну все еще остается обязательным. Условия карантина зависят от вакцинации туристов и от категории отеля, который необходимо бронировать для проживания во время карантинного периода".

Так, полностью вакцинированные туристы вакцинами, входящими в список одобренных Всемирной организацией здравоохранения и Министерством здравоохранения Королевства Таиланд, и имеющие соответствующие сертификаты о вакцинации, могут посещать некоторые курорты страны по программам "Песочниц" - ''Песочница Пхукета'' и "Самуи Плюс" - с учетом прохождения 7-дневного карантина в отелях категории SHA+ (имеющих SHABA сертификат). В данном случае условия карантина следующие: обязательный ночлег в отеле, остальное время туристы могут передвигаться по курорту на свое усмотрение.

Вакцины Gam-СOVID-Vас ("Спутник V") Российской Федерации и SARS-Соv-2 Vассіnе (Vero Сell), Inactivated КНР включены в указанный список.

Невакцинированные или частично вакцинированные туристы также могут посещать королевство с учетом прохождения 10-дневного карантина в отелях категории АSQ и АLQ. В данном случае условия карантина - обязательное пребывание в течение всего периода карантина практически без возможности выходить из номера с условием получения всех необходимых услуг в номере (питание, медицинское обслуживание, сдача ПЦР-тестов). Условия пребывания на карантине зависят от выбранного отеля категории АSQ и АLQ.-0-