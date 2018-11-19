Тереза Мэй назвала ближайшие 7 дней определяющими для будущего Великобритании

19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что нынешняя неделя будет определяющей для будущего страны из-за переговоров по условиям Brexit. Об этом сообщает Euronews.

При этом в интервью британским СМИ Тереза Мэй отрицательно ответила на вопрос о возможности своей отставки. Премьер уверена - существующая договоренность между Брюсселем и Лондоном отвечает национальными интересам государства.

"Вы знаете, смена руководства на этом этапе не облегчит ведение переговоров и не изменит парламентской арифметики. Это лишь добавит градус неопределенности в том, что касается нашего народа и рабочих мест британцев. Смена лидерства приведет к появлению ряда рисков: переговоры по Brexit могут быть отложены или сорваны", - сказала Тереза Мэй.

14 ноября британский кабинет министров согласовал проект сделки по условиям Brexit. Уже на следующий день сразу несколько членов правительства, в том числе министр по вопросам Brexit Доминик Рааб, подали в отставку в знак несогласия с этим планом. Они посчитали сделку большой уступкой Брюсселю, идущей вразрез с тем, за что британцы проголосовали на референдуме в 2016 году.

"Я думаю, что над нами издеваются. Откровенно говоря, нас подвергают тому, что довольно близко к шантажу", - заявил Доминик Рааб. "Мы не можем принять эти продиктованные нам условия", - добавил он.

В воскресенье, 25 ноября, Лондону и Брюсселю предстоит провести дополнительные переговоры по условиям Brexit во время экстренного саммита глав государств и правительств стран ЕС.-0-