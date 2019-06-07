7 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьер-министр Соединенного Королевства Тереза Мэй официально ушла в отставку с поста лидера правящей Консервативной партии, сообщает ТАСС

Она продолжит считаться лидером консерваторов, пока не будет официально объявлен ее преемник.

На пост главы партии претендуют 11 кандидатов, наибольшие шансы на победу пока у экс-главы британского МИД Бориса Джонсона. В тройку лидеров также входят министр окружающей среды, продовольствия и сельскохозяйственного развития Майкл Гоув и министр иностранных дел Джереми Хант.

Первый тур голосования пройдет 13 июня, последующие - 18, 19 и 20 июня. После этого в списках должны остаться только двое претендентов, судьбу которых будут определять уже не депутаты Палаты общин, а 160 тыс. рядовых членов Консервативной партии. Итоги проведенного среди них голосования станут известны только спустя месяц - не ранее 22 июля.-0-