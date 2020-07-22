Террорист из Луцка находится в СИЗО, ему предъявили обвинения

22 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мужчина, захвативший заложников в украинском Луцке, сейчас находится в СИЗО, ему предъявлено обвинение в терроризме, захвате заложников, незаконном хранении оружия, взрывчатых веществ и гранат. Об этом сообщает Укринформ.

Меру пресечения злоумышленнику изберут 23 июля. Задержанного отправят на психологическую экспертизу.

"Максимальное наказание, которое ему может грозить, учитывая, что он ранее судимый, - это пожизненное заключение. Далее - слово за судом", - отметил заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

Как сообщалось, утром 21 июля в центре Луцка мужчина со взрывчаткой и оружием захватил автобус с заложниками, в городе и области был введен оперативный план "Заложник". В автобусе находились 13 пассажиров. Террориста удалось задержать спустя более 12 часов с момента захвата автобуса, все заложники были освобождены. Позже полиция выявила сообщников захватчика, некоторые из них уже задержаны.-0-

Захватившего автобус в Луцке террориста задержали Правоохранители начали штурм автобуса. Террорист стал выпускать заложников, после чего его задержали.

В Харькове задержали сообщников террориста из Луцка "В Харькове были задержаны личности, с которыми у него была определенная связь", - сказал директор департамента коммуникаций МВД Украины Артем Шевченко, отказавшись уточнить информацию.