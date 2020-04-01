Террористы обстреляли сирийские населенные пункты – Центр по примирению

1 апреля, Минск /БЕЛТА - ТАСС/. Террористы обстреляли два сирийских населенных пункта - Саракиб в Идлибе и Хараб-эй-Шейх в Латакии. Об этом сообщили в российском Центре по примирению враждующих сторон в Сирии.

"Зафиксировано 2 обстрела населенных пунктов Хараб-юг-Шейх в провинции Латакия и Саракиб в провинции Идлиб со стороны позиций террористических организаций "Джабхат ан-Нусра" и "Исламская партия Туркестана", - сказал руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Журавлев.

Он также сообщил, что состоялось скоординированное патрулирование российских и турецких военных в провинции Алеппо.

Ранее сирийское агентство SANA сообщило, что в ночь на среду "вооруженная оппозиция выпустила несколько артиллерийских снарядов по городку Саракиб". По данным агентства, обстрел велся из населенного пункта, который находится под контролем турецких сил.

О возможных разрушениях или жертвах обстрела информации не поступало.-0-