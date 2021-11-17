The National: ЕС отказывает в помощи замерзающим беженцам на границе, называя их "гибридным оружием"

17 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Евросоюз вместо того, чтобы оказать гуманитарную помощь беженцам, называет этих голодных, замерзающих людей на границе Польши "гибридным оружием", пишет издание The National.

"Вместо того чтобы продемонстрировать гуманитарный ответ в соответствии с заявленными "европейскими ценностями", ЕС охарактеризовал голодных и замерзающих людей на границе как "гибридную атаку" и одобрил новые санкции против организаций или отдельных лиц (включая белорусских официальных лиц)", - отмечает The National. По мнению издания, эта враждебность властей лишь подпитывает расизм в обществе.

Польша ввела закон, позволяющий пограничным войскам вытеснять беженцев обратно через границу - вопреки международным законам о предоставлении убежища. Теперь около 4 тыс. человек, включая семьи с маленькими детьми, застряли на границе. Им противостоят польские полицейские и военные, которые используют водометы и слезоточивый газ. А те беженцы, кому удалось перейти границу, сейчас рискуют погибнуть в польских лесах, где на них охотятся, как на животных.

"Во время Второй мировой войны в польском лесу охотились на евреев, теперь это беженцы", - сказала The National Лида Вертс, участница дипломатической миссии европейского Конгресса курдских демократических обществ (KCDK-E). По ее словам, большинство людей, пытающихся пересечь границу из Беларуси в Европейский союз, являются курдами.

Когда делегация KCDK-E прибыла в Польшу, она обнаружила, что ситуация настолько в стране напряженная, что "словно идет подготовка к судному дню". Полиция и военные были повсюду, проверяя документы людей. Лида Вертс голландка, но она могла наблюдать неприязнь на улицах к своим курдским коллегам.

По ее словам, не было возможности пройти в приграничную зону, которая была закрыта в связи с чрезвычайным положением с начала сентября, но делегатам KCDK-E удалось получить доступ к курдской женщине, которую после поимки доставили в больницу. Она была беременна, но потеряла ребенка. У женщины была диагностирована почечная недостаточность. Ее мужа и пятерых детей польские военные вытолкнули за границу. В больнице находились и другие мигранты.

Местные активисты помогают беженцам, которые прячутся в лесах и болотах. Они приносят им предметы первой необходимости - еду, воду, одеяла, основные медицинские принадлежности и зарядные устройства для телефонов. Но для волонтеров оказывать помощь людям становится все опаснее. В минувшие выходные группа врачей прибыла ночью в лес для оказания неотложной помощи беженцам. Когда они вернулись, то обнаружили, что кто-то разбил их автомобили. В лесу сейчас очень сыро и холодно. Число скрывающихся беженцев сокращается, поскольку люди либо попадают в руки польских военных, либо становятся жертвами суровых условий.

И все же люди по-прежнему приходят попытать счастья в этой огромной авантюре, убежденные, что они каким-то образом преодолеют трудности границы и окажутся в таком месте, где смогут надеяться на лучшее будущее для себя и своих детей. "Страны, которые бросились на защиту Польши, должны спросить себя, почему так много людей эмигрирует - как из районов, которые стали непригодными для жизни в результате империалистических войн, так и из Иракского Курдистана с глубоко коррумпированным правительством", - отмечает The National.

Как ранее сообщала БЕЛТА со ссылкой на ГПК, ситуация вблизи временного размещения беженцев в пункте пропуска "Брузги" у границы обострилась к полудню 16 ноября. Некоторые мужчины из числа иностранцев, доведенные до отчаяния от невыносимых условий, в которых пребывали они сами и их семьи в последние сутки, предприняли попытку прорваться на территорию Польши. Чтобы оттеснить мигрантов, польская сторона применила слезоточивый газ. Это еще больше разозлило беженцев, которые принялись забрасывать силовиков камнями, палками, всем, что попадалось под руку в критический момент, в том числе и обувью. В ответ польская сторона направила на безоружных беженцев струи водомета и применила светошумовые гранаты. Причем ледяная вода и разъедающий глаза газ попал на всех, кто находился на подступах к границе, в том числе на женщин и детей. "Находиться в мокрой одежде при ноябрьских температурах, близких к нулю, и без того замерзающим и измотанным людям - это реальная угроза их жизни. Всю мощь польского отпора ощутили и журналисты, которые освещают ситуацию на месте событий на белорусской территории. Силовики Польши предпочитали не замечать заметную экипировку представителей СМИ и также направляли в них струи жидкости, которая разъедала глаза", - добавили в Госпогранкомитете.-0-