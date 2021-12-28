The Telegraph: Великобританию ждет экономическое фиаско времен кризиса 2008 года

28 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Великобританию ждет ухудшение экономической ситуации из-за цен на газ, подобное произошедшему во время финансового кризиса 2008 года. Об этом говорится в публикации британской газеты The Telegraph, которая провела опрос среди топ-менеджеров энергетических компаний и правительственных чиновников, сообщает РИА Новости.

В частности, The Telegraph приводит слова Стефена Фицпатрика, главы OVO Energy, второго по объемам энергетического поставщика в королевстве. Он сравнил текущее положение дел с периодом между крахом банка Northern Rock и коллапсом фирмы Lehman Brothers год спустя. Топ-менеджер предрек рынку британской энергетики фиаско. По его мнению, окончание кризиса наступит нескоро. Стефен Фицпатрик также обвинил власти страны в слишком медленном поиске подходящих решений для выхода из тупика.

Аналитик Wood Mackenzie Нейван Буруджерди добавил, что чиновники могут провести разовый сбор с компаний в условиях экстремальных цен, что, как считает он, станет ошибкой, поскольку может привести к прекращению инвестиций в отрасль.

Правительство Великобритании заявило, что находится в постоянном контакте с представителями индустрии, и пообещало защитить потребителей от роста цен, говорится в публикации.-0-