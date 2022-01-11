Токаев объявил о завершении миссии ОДКБ в Казахстане

11 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ситуация во всех регионах Казахстана стабильная, основная миссия ОДКБ завершена. Об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, сообщает ТАСС.
По словам президента, ситуация во всех регионах Казахстана стабильная, основная миссия ОДКБ завершена. Вывод войск контингента ОДКБ из Казахстана начнется через два дня, сообщил глава государства.
Касым-Жомарт Токаев также подчеркнул, что план атаки на Казахстан был комплексным, над ним работали профессионалы. Сплоченность казахстанского общества методично расшатывали, Комитет нацбезопасности не разглядел угрозу, отметил он.-0-