Токаев: ситуация в Казахстане полностью стабилизирована

27 января, Нур-Султан /БЕЛТА - КАЗИНФОРМ/. Ситуация в Казахстане в настоящее время полностью стабилизирована, правопорядок восстановлен. Принимаются все меры для повышения уровня защищенности личности, общества и государства. Об этом заявил президент страны Касым-Жомарт Токаев во время заседания Совета безопасности.

Президент Казахстана отметил, что всем госорганам необходимо извлечь уроки из произошедших событий. Система национальной безопасности должна быть готова отвечать на вызовы любой сложности. "Мы обязаны принять меры, чтобы криминал и террористы не могли больше захватывать наши города, посягать на мирную жизнь граждан и их семей, угрожать государственности. Именно на это нацелена перенастройка системы нацбезопасности", - акцентировал внимание Касым-Жомарт Токаев.

Президент Казахстана подчеркнул, что изменить работу следует всем структурам, отвечающим за безопасность, при этом их взаимодействие должно быть максимально сбалансированным.

Глава государства поручил приступить к незамедлительной реализации конкретных мер по укреплению всех аспектов национальной безопасности. В ходе заседания Совета безопасности приняты конкретные решения, направленные на реформирование системы национальной безопасности.

В начале января в Казахстане произошли массовые беспорядки и террористические атаки, в результате которых погибли 225 человек, более 4,5 тыс. пострадали. В производстве следственно-оперативных групп находится 2044 уголовных дела, по ним задержаны 898 подозреваемых.-0-