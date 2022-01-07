Токаев: в Нур-Султане благодарны главам стран ОДКБ за поддержку

7 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Нур-Султане благодарны главам стран ОДКБ за поддержку, заявил Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сегодня в обращении к народу страны, сообщает БЕЛТА.
Отдельную благодарность Токаев выразил Президенту России Владимиру Путину за оперативное решение по привлечению сил ОДКБ.
Президент Казахстана поблагодарил жителей страны за то, что они не поддались провокациям. "Хочу сказать, что горжусь вами. Слова благодарности тем гражданам, которые соблюдали спокойствие и, несмотря на провокации, сохранили верность своей стране", - сказал он.
Токаев отметил, что все требования граждан Казахстана, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.
Он попросил казахстанцев сообщать обо всех подозрительных лицах в полицию.
По словам Президента, подготовкой терактов занимался единый командный пункт. В Алматы из-за действий террористов пострадали и убиты сотни гражданских и военных. Задержанные в ходе беспорядков будут привлечены к "строжайшей ответственности". Токаев добавил, что предстоит разбор полетов по деятельности силовиков в Казахстане, почему "проспали" спящие ячейки боевиков.-0-