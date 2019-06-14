Токаев выступил за создание Центра ШОС по информационной безопасности

14 июня, Бишкек /БЕЛТА - КАЗИНФОРМ/. Создание Центра ШОС по информационной безопасности стало бы важным вкладом в дело защиты информационного пространства организации. Такое мнение высказал Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в Бишкеке на заседании Совета глав государств ШОС.
"Проблема терроризма дает о себе знать также в глобальной сети и требует дополнительных мер по обеспечению кибербезопасности. Создание Центра ШОС по информационной безопасности стало бы важным вкладом в дело защиты информационного пространства организации. С учетом опыта и специфики основную роль в продвижении данного вопроса способен взять на себя совет РАТС (Региональной антитеррористической структуры) ШОС", - отметил Президент Казахстана.
Он также указал на важность принятия рабочего плана по реализации антинаркотической стратегии. "Мы приветствуем усилия секретариата ШОС по углублению коопераций с Центрально-Азиатским региональным информационным координационным центром по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств (ЦАРИКЦ), действующим под эгидой ООН. Полагаем, что ЦАРИКЦ может стать платформой для совместных мер по противодействию наркоугрозе в регионе", - добавил Касым-Жомарт Токаев.-0-
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