Токаев выступил за создание Центра ШОС по информационной безопасности

14 июня, Бишкек /БЕЛТА - КАЗИНФОРМ/. Создание Центра ШОС по информационной безопасности стало бы важным вкладом в дело защиты информационного пространства организации. Такое мнение высказал Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в Бишкеке на заседании Совета глав государств ШОС.

"Проблема терроризма дает о себе знать также в глобальной сети и требует дополнительных мер по обеспечению кибербезопасности. Создание Центра ШОС по информационной безопасности стало бы важным вкладом в дело защиты информационного пространства организации. С учетом опыта и специфики основную роль в продвижении данного вопроса способен взять на себя совет РАТС (Региональной антитеррористической структуры) ШОС", - отметил Президент Казахстана.

Он также указал на важность принятия рабочего плана по реализации антинаркотической стратегии. "Мы приветствуем усилия секретариата ШОС по углублению коопераций с Центрально-Азиатским региональным информационным координационным центром по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств (ЦАРИКЦ), действующим под эгидой ООН. Полагаем, что ЦАРИКЦ может стать платформой для совместных мер по противодействию наркоугрозе в регионе", - добавил Касым-Жомарт Токаев.-0-