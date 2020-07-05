Токио при подготовке к Олимпиаде учтет ситуацию с коронавирусом в мире

5 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти Токио при подготовке к предстоящим Олимпийским играм продолжат всестороннее сотрудничество с Международным олимпийским комитетом и будут принимать во внимание обстановку с коронавирусом в других странах. Об этом заявила губернатор Токио Юрико Коикэ, которую переизбрали по итогам прошедших сегодня выборов на второй срок, сообщает ТАСС.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Однако из-за пандемии коронавирусной инфекции соревнования были перенесены на год и состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года. Стороны пришли к пониманию, что в оставшееся до старта Олимпиады время мировой спорт не успеет отойти от потрясений, связанных с распространением коронавируса. При этом само название "Токио-2020" будет сохранено.

Оргкомитет Игр в Токио и столичная администрация в лице Юрико Коикэ официально выступает за упрощение формата проведения соревнований в следующем году. Олимпиада нацелена стать символом общемирового единства и возрождения после пандемии.-0-