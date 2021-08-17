Токио продлило режим ЧС из-за коронавируса до 12 сентября

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17 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство Японии приняло решение продлить до 12 сентября режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в Токио из-за COVID-19, а также расширить действие ограничений еще на несколько префектур. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра по восстановлению экономики Японии Ясутоси Нисимура.Было решено, что необходимо продлить режим ЧС в Токио и еще пяти префектурах. Еще в семи префектурах режим ЧС будет введен с 20 августа, а в десяти префектурах страны будут введены усиленные меры против распространения коронавируса. Таким образом, с 20 августа режим ЧС в Японии будет действовать в 13 префектурах, включая Токио, а режим усиленных мер - в 16 префектурах.В последние недели в Японии неуклонно ухудшается ситуация с распространением коронавируса. На прошлой неделе страна перешагнула барьер в 1 млн заразившихся за все время пандемии, зафиксировано 15,4 тыс. летальных исходов. Выздоровели около 960 тыс. заразившихся, более 1,6 тыс. пациентов сейчас находятся в тяжелом состоянии.С 23 июля по 8 августа в Токио прошла XXXII летняя Олимпиада, а с 24 августа по 5 сентября в японской столице состоятся XVI летние Паралимпийские игры.-0-