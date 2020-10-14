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14 октября 2020, 16:42

Топливное пятно площадью 5 тыс. кв.м обнаружили на Волге

Фото из архива ТАСС
Фото из архива ТАСС

14 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Топливное пятно площадью 5 тыс. кв.м обнаружено на поверхности Волги. Об этом ТАСС сообщила представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СК России Елена Марковская.

"По предварительным данным, 14 октября в акватории Волги в районе порта Кимры обнаружено топливное пятно размером 50х100 м. Предположительно, сброс нефтехимических продуктов произошел с судна, которое в настоящее время устанавливается", - подчеркнула Елена Марковская.

На месте разлива проводят локализацию и сбор загрязняющих веществ. Следствием проводится проверка, устанавливается размер причиненного ущерба.

Как сообщила ТАСС представитель Московской межрегиональной транспортной прокуратуры (ММТП) Екатерина Короткова, прокуратура также начала проверку по факту обнаружения топливного пятна на Волге. "В рамках проверки, которая поручена Тверской межрайонной транспортной прокуратуре, устанавливаются все обстоятельства произошедшего и проводится правовая оценка действий ответственных лиц, уполномоченных осуществлять контроль за соблюдением природоохранного законодательства", - отметила она.

На место происшествия незамедлительно выехал межрайонный транспортный прокурор Матвей Степанов.-0-

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