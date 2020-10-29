Тотальных ограничений из-за COVID-19 в России не планируется - Путин

29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент России Владимир Путин заявил об отсутствии планов вводить тотальные ограничения в стране из-за пандемии коронавируса, сообщает ТАСС.

"Не планируем вводить тотальные ограничительные меры, запускать так называемый общенациональный локдаун, когда экономика, работа бизнеса фактически полностью останавливается", - сказал президент РФ, выступая на форуме "Россия зовет!". "Несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку, мы сейчас готовы к работе в условиях эпидемии гораздо лучше", - подчеркнул Владимир Путин. Он признал, что есть вопросы, проблемы, на которые нужно обратить особое внимание, есть регионы, которые также этого требуют. "Но в целом ситуация действительно лучше, это касается и опыта мобилизации системы здравоохранения, и проведения необходимых профилактических мер. Мы четко понимаем, как нужно действовать", - отметил Владимир Путин.

По его словам, в случае объективной необходимости с учетом рекомендаций врачей по ситуации в конкретном регионе, городе, муниципалитете будут приниматься оправданные точечные решения, которые позволят максимально защитить безопасность людей и сохранить непрерывную деятельность предприятий и организаций.

Президент России попросил владельцев бизнеса, руководителей предприятий и компаний проявить социальную ответственность, соблюдать все предписания врачей и специалистов об условиях труда персонала.

Число заразившихся коронавирусом в России увеличилось за последние сутки на 17 717, это максимум за всю пандемию. Общее количество инфицированных в стране выросло до 1 581 693. Также 29 октября зафиксировано максимальное число смертельных исходов среди пациентов с COVID-19 в России - 366, всего в РФ скончался 27 301 зараженный.-0-